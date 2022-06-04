Абрахам намекнул на возвращение в АПЛ

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам уже в летнее трансферное окно может перейти в один из английских клубов, сообщает The Sun.

24-летний нападающий «Ромы» спровоцировал слухи о трансфере после того, как сказал правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александру-Арнольду: «Я присоединяюсь к вам, ребята, в следующем сезоне».

Таким образом, Абрахам намекнул на переход в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. Видео, снятое во время тренировки, уже разошлось по социальным сетям.

Некоторые болельщики «красных» отреагировали на это:

«Я хочу, чтобы это произошло, нам, очевидно, нужен целевой человек для этих кроссов. Я хочу посмотреть, что Клопп приготовит с ним».

Другой сказал: «Было бы отличное подписание!!»

Абрахам перешёл в «Рому» прошлым летом из «Челси». У него действующий контракт с римским клубом на пять лет. В 37 матчах в Серии А он поразил ворота соперников 17 раз. Он стал лучшим английским бомбардиром в Серии А.