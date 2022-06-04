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«Челси» не намерен делать скидку на Лукаку

04 Июня 2022 • 19:05 Комментировать

Лондонский «Челси» не намерен снижать свои требования по продаже нападающего Ромелу Лукаку, на которого претендует миланский «Интер». Согласно данным от журналиста Низара Кинселлы, лондонский клуб хочет выручить за аренду бельгийца около 20 миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что Лукаку является главной трансферной целью «Тоттенхэма». Игроком интересуется лично тренер «шпор» Антонио Конте, но переход маловероятен из-за натянутых отношений между руководством «Челси» и «Тоттенхэма».

Напомним, что Лукаку является самым дорогим футболистом в истории «Челси». Прошлым летом клуб заплатил за него 115 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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