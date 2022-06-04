Определился фаворит в борьбе за Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не будет продлевать контракт с командой, и 30 июня станет свободным агентом.

По информации talkSPORT, футболист решил продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. На победителя чемпионата мира 2018 года претендуют «Челси» и «Ливерпуль». Однако, источник считает, что «синие» являются фаворитами в борьбе за Дембеле.

Французские СМИ пишут, что в услугах Дембеле также заинтересован «ПСЖ». Но, вероятнее всего, футболист продолжит карьеру в «Челси».

В сезоне-2021/22 француз принял участие в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах, он отметился двумя голами и отдал 13 результативных передач.