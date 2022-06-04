Салах: «Тотти – мой кумир детства»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что его кумиром детства являлся Франческо Тотти. Египтянин ранее выступал с итальянцем за «Рому» с 2015 по 2017 год, после чего Тотти завершил игровую карьеру в возрасте 40 лет.

«Тотти был моим кумиром детства. Также мне очень нравились Зидан и Роналдо. Тотти всегда был невероятен, я с удовольствием смотрел нарезки с его игрой», – цитирует футболиста Football Italia.

Напомним, что Франческо Тотти провёл всю карьеру в составе «Ромы». Сейчас итальянец близок к тому, чтобы получить одну из управляющих должностей в стане команды Жозе Моуринью.