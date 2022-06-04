В окружении Дембеле уверены, что игрок перейдёт в «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле с большой вероятностью окажется в лондонском «Челси». Согласно изданию Talk Sport, окружение футболиста уверено в том, что француз выберет вариант с продолжением карьеры на «Стэмфорд Бридж».

Источник добавляет, что «Челси» является фаворитом на трансфер Дембеле. Игрок уже уведомил руководство «Барселоны», что не хочет продлевать контракт с клубом из-за финансовой составляющей предложения.

В «Челси» Дембеле должен воссоединиться с Томасом Тухелем, которого футболист считает лучшим тренером в своей карьере. Француз работал с немцем в период игры за дортмундскую «Боруссию».