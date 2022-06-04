«Ливерпуль» хочет выжать максимум из продажи Мане в «Баварию»

«Ливерпуль» намерен выручить максимальную сумму за трансфер нападающего Садио Мане в мюнхенскую «Баварию». Об этой информации сообщил журналист The Telegraph Сэм Уоллес.

Ранее ходили слухи, что «Ливерпуль» будет требовать за 30-летнего Мане около 30 миллионов евро. Низкая стоимость сенегальца связана с тем, что его контракт с командой Юргена Клоппа истекает в конце следующего сезона.

Напомним, что вчера Садио Мане подтвердил своё намерение перебраться в мюнхенскую «Баварию». «Саутгемптон» должен получить около 20% от суммы трансфера сенегальца в команду Юлиана Нагельсманна.