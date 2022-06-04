«Ньюкасл» намерен переманить голкипера «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает 90min.

Источник пишет, что переговоры между сторонами уже начались. 25-летний голкипер не смог выбить Давида Де Деа из основного состава. Хендерсон стремиться играть в основной команде и доказать, что он готов выступать на высоком уровне в АПЛ.

Сообщается, что Хендерсон согласовал с «сороками» личные условия, и руководство команды стремится заключить сделку на сумму менее 20 миллионов евро. Вратарь является воспитанником «красных дьяволов», однако за первую команду он сыграл всего лишь 25 матчей, в которых 13 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.