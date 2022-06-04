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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Боуэн начнёт матч с Венгрией в старте

04 Июня 2022 • 16:54 Комментировать
Венгрия
...
Англия
10.50 4.80 1.40
Через 0 ч. 25 мин.

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч Лиги наций с Венгрией. Об этом стало известно благодаря информации от британского издания The Telegraph.

Таким образом, Боуэн дебютирует за взрослую сборную Англии. Ранее главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт впервые пригласил нападающего «Вест Хэма» в расположение команды.

В прошлом сезоне Боуэн забил 12 голов и отдал 10 результативных передач за «Вест Хэм» в английской Премьер-лиге. Англичанин перебрался в стан «молотобойцев» зимой 2020 года из «Халл Сити», который до сих пор выступает в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Сборная Англии Джаррод Боуэн
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