Боуэн начнёт матч с Венгрией в старте

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч Лиги наций с Венгрией. Об этом стало известно благодаря информации от британского издания The Telegraph.

Таким образом, Боуэн дебютирует за взрослую сборную Англии. Ранее главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт впервые пригласил нападающего «Вест Хэма» в расположение команды.

В прошлом сезоне Боуэн забил 12 голов и отдал 10 результативных передач за «Вест Хэм» в английской Премьер-лиге. Англичанин перебрался в стан «молотобойцев» зимой 2020 года из «Халл Сити», который до сих пор выступает в Чемпионшипе.