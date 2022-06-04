«Арсенал» уверен в трансфере Жезуса

В лондонском «Арсенале» уверены, что им удастся подписать нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Согласно The Sun, «канониры» рассчитывают приобрести бразильца за сумму около 45 миллионов евро. Это при том, что у Жезуса остался всего год по контракту с командой Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласится отпустить Жезуса лишь за сумму в районе 55-60 миллионов евро. Сам футболист уже не раз намекал, что хотел бы покинуть команду в это трансферное окно.

Напомним, что Жезусом также интересуется туринский «Ювентус», но сам игрок предпочитает остаться в английской Премьер-лиге и присоединиться к лондонскому «Арсеналу».