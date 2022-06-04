«Спортинг» готов отпустить Инасиу за 45 миллионов евро

Лиссабонский «Спортинг» готов отпустить своего защитника Гонсалу Инасиу в летнее межсезонье. Согласно данным от журналиста Фабрицио Романо, португальский клуб оценивает своего футболиста в 45 миллионов евро.

Одним из претендентов на Инасиу является английский «Вулверхэмптон», в составе которого играет много португальцев. При этом отмечается, что вопреки слухам «волки» пока не делали никаких предложений по трансферу молодого португальца.

Инасиу дебютировал за взрослую команду лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. С тех пор футболист начал показывать хорошую игру, чем заинтересовал множество европейских клубов.