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«Спортинг» готов отпустить Инасиу за 45 миллионов евро

04 Июня 2022 • 16:33 Комментировать

Лиссабонский «Спортинг» готов отпустить своего защитника Гонсалу Инасиу в летнее межсезонье. Согласно данным от журналиста Фабрицио Романо, португальский клуб оценивает своего футболиста в 45 миллионов евро.

Одним из претендентов на Инасиу является английский «Вулверхэмптон», в составе которого играет много португальцев. При этом отмечается, что вопреки слухам «волки» пока не делали никаких предложений по трансферу молодого португальца.

Инасиу дебютировал за взрослую команду лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. С тех пор футболист начал показывать хорошую игру, чем заинтересовал множество европейских клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Спортинг Лиссабон Гонсалу Инасиу
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