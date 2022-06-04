Переход Кунде в «Челси» – вопрос времени

Защитник «Севильи» Жюль Кунде должен стать первым приобретением лондонского «Челси» в это трансферное окно. Согласно испанскому источнику Diario AS, переезд француза на «Стэмфорд Бридж» – уже решённое дело.

Сообщается, что Кунде должен обойтись «синим» в районе 60 миллионов евро. «Севилья» ранее рассталась со своим другим защитником Диего Карлосом, который перебрался в «Астон Виллу» Стивена Джеррарда.

Напомним, что Кунде был близок к переходу в «Челси» ещё прошлым летом, но «Севилья» в последний момент отказалась отпускать молодого француза в стан команды Томаса Тухеля, настаивая на сумме в 80 миллионов евро.