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Лукаку может перейти в другой лондонский клуб

04 Июня 2022 • 14:51 Комментировать

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может перейти в другой лондонский клуб, который готов выложить за него солидную сумму. По информации от Corriere dello Sport, бельгиец является одной из главных трансферных целей «Тоттенхэма».

У главного тренера «шпор» Антонио Конте и Лукаку отличные отношения. Итальянец пару лет назад пригласил нападающего в миланский «Интер» и помог ему выйти на новый уровень. У «Тоттенхэма» есть деньги на трансфер Лукаку. Бельгиец является одной из главных целей «шпор» на это лето, несмотря на присутствие в команде Харри Кейна.

В прошлом сезоне Лукаку забил 8 голов в чемпионате Англии. Ранее тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что наставник «Челси» Томас Тухель неправильно использует Лукаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ромелу Лукаку
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