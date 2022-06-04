Грилиш: «Уверен, что стану лучше в следующем сезоне, хотя давления будет больше»

Самый дорогой игрок в истории «Манчестер Сити» Джек Грилиш выразил уверенность, что в следующем сезоне сможет заиграть в команде Хосепа Гвардиолы. Напомним, что трансфер англичанина прошлым летом из «Астон Виллы» обошёлся «горожанам» в 120 миллионов евро.

«Я не могу сказать, что в следующем году хочу выиграть лишь Лигу чемпионов. Я хочу выиграть все турниры, в которых мы будем участвовать: Кубок Англии, Кубок лиги, АПЛ, Суперкубок и Лигу чемпионов. Уверен, что в следующем сезоне смогу стать лучше, хотя давления явно будет больше», – заявил Грилиш в интервью Daily Mirror.

Напомним, что Грилиш в своём дебютном сезоне за «Манчестер Сити» отметился тремя голами и тремя ассистами в АПЛ.