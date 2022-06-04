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Роналду признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков

04 Июня 2022 • 14:32 Комментировать (1)

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» завершилось голосование за лучшего игрока в сезоне-2021/22.

Больше всех голосов получил нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. 37-летний португалец получил приз сэра Мэтта Басби. Для форварда эта награда стала четвёртой в «Манчестер Юнайтед». Ранее он выигрывал эту награду в сезоне-2003/03, 2006/07 и 2007/08.

В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 39 матчах за манкунианский клуб, смог отличиться 24 раза и отметился тремя голевыми передачами. Стоит отметить, что это первый сезон Роналду после возвращения из «Ювентуса».

По итогам сезона-2021/22 «красные дьяволы» не смогли отобраться в групповой этап Лиги чемпионов и сыграют в Лиге Европы.   


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Апл
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