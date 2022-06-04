Бывший защитник «Челси» перенёс операцию на сердце

Бывший защитник «Челси» и сборной Бразилии Алекс перенёс операцию на сердце.

Экс-футболист опроверг слухи о произошедшем сердечном приступе, заявив, что проблемы со здоровьем были выявлены несколько дней назад.

«У меня было закупорено четыре артерии, поэтому врачи решили провести операцию по шунтированию сердца», — сообщил бразилец в своих социальных сетях.

Алекс будет находиться в больнице ещё шесть дней.

Защитник наиболее известен по своим выступлениям за лондонский «Челси», а также «Милан», который и стал последним местом работы футболиста. Алекс завершил игровую карьеру зимой 2016 года. Сейчас ему 39 лет.