«Барселона» ждёт предложений по де Йонгу

Каталонская «Барселона» намерена расстаться со своим полузащитником Френки де Йонгом, чтобы решить финансовые проблемы. Согласно информации от журналиста Daily Mail Саймона Джонса, «сине-гранатовые» ждут предложений по нидерландцу от «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что де Йонг является главной трансферной целью нового тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Специалист ранее работал с хавбеком в амстердамском «Аяксе».

Отмечается, что «Барселона» хочет выручить за де Йонга 80 миллионов евро. Именно эту сумму каталонцы ранее заплатили за трансфер футболиста амстерадмскому «Аяксу».