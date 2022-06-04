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«Тоттенхэм» отказался от подписания Дибалы

04 Июня 2022 • 12:15 Комментировать

Руководители лондонского «Тоттенхэма» приняли решение отказаться от подписания звёздного аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

По информации Daily Mail, лондонский клуб очень хотел заполучить в свои ряды 28-летнего аргентинского футболиста, но «шпор» отпугнули запросы форварда по зарплате. Дибала хотел получать в «Тоттенхэме» около 350 тысяч евро в неделю, так что боссы лондонской команды приняли решение отказаться от идеи подписать аргентинца.

Напомним, что главным претендентом на подписание Дибалы считается миланский «Интер». Последним клубом аргентинского форварда был туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Пауло Дибала
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