«Тоттенхэм» отказался от подписания Дибалы

Руководители лондонского «Тоттенхэма» приняли решение отказаться от подписания звёздного аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

По информации Daily Mail, лондонский клуб очень хотел заполучить в свои ряды 28-летнего аргентинского футболиста, но «шпор» отпугнули запросы форварда по зарплате. Дибала хотел получать в «Тоттенхэме» около 350 тысяч евро в неделю, так что боссы лондонской команды приняли решение отказаться от идеи подписать аргентинца.

Напомним, что главным претендентом на подписание Дибалы считается миланский «Интер». Последним клубом аргентинского форварда был туринский «Ювентус».