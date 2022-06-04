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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Арсенала»: Мане хочет перейти в «Баварию», но я не понимаю почему

04 Июня 2022 • 11:57 Комментировать

Экс-футболист «Арсенала» Пол Мерсон высказался по поводу желания сенегальского форварда «Ливерпуля» Садио Мане перейти в мюнхенскую «Баварию».

Мерсон сказал Daily Star, что сейчас всем очевидно, что Мане хочет перебраться в «Баварию», но не очень понятно почему. Экс-игрок «Арсенала» считает, что нет никаких гарантий того, что сенегальский футболист будет столь же успешен в «Баварии», как и в «Ливерпуле». Мерсон добавил, что Мане идеально подходит мерсисайдскому клубу.

Напомним, что в прошедшем сезоне Садио Мане провёл в английском чемпионате 34 матча, в которых забил 16 мячей и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Пол Мерсон Садио Мане
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