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Карлос Тевес объявил о завершении игровой карьеры

04 Июня 2022 • 11:21 Комментировать
Бока Хуниорс
...
Арсенал Саранди
06.06 01:30

Известный аргентинский нападающий Карлос Тевес объявил о завершении игровой карьеры.

«Я завершил карьеру, это официально. У меня было много предложений, в том числе из США. Но теперь всё», — заявил Тевес.

38-летний футболист признался, что ему сложно продолжать играть после смерти своего приёмного отца.

Тевес известен по выступлениям в составе таких клубов как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Последним местом работы форварда стала «Бока Хуниорс», которую он покинул в прошлом году.

Напомним, за свою карьеру Тевес трижды выигрывал АПЛ, дважды — итальянскую Серию А, а также становился победителем Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Карлос Тевес Бока Хуниорс
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