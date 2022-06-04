Известный аргентинский нападающий Карлос Тевес объявил о завершении игровой карьеры.

«Я завершил карьеру, это официально. У меня было много предложений, в том числе из США. Но теперь всё», — заявил Тевес.

38-летний футболист признался, что ему сложно продолжать играть после смерти своего приёмного отца.

Тевес известен по выступлениям в составе таких клубов как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Последним местом работы форварда стала «Бока Хуниорс», которую он покинул в прошлом году.

Напомним, за свою карьеру Тевес трижды выигрывал АПЛ, дважды — итальянскую Серию А, а также становился победителем Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед».