Роналду рассказал, как относится к своим рекордам

Португальский голеадор Криштиану Роналду, который выступает в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», высказался о своих рекордах.

«Рекорды? Они сами приходят ко мне. Я никогда не гнался за ними. При этом я сохраняю мотивацию, продолжаю усердно работать. Очень сильно люблю эту игру. Партнеры помогают мне на протяжении всей карьеры, и я очень благодарен им.

Мне всегда приятно забивать голы в составе «МЮ». Если получается оформить хет-трик, это приятнее вдвойне», - приводит слова португальца клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне РПЛ Криштиану отметился 18 забитыми мячами в 30 встречах.