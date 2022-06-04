«Манчестер Сити» не отпустит Альвареса в аренду в «Марсель»

Агент аргентинского форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса заявил, что его клиент этим летом точно не отправится в аренду во французский «Марсель».

Агент Фернандо Идальго сказал журналистам, что нет никаких шансов, что молодой аргентинский футболист этим летом отправится в аренду в «Марсель», так как тренерский штаб «Манчестер Сити» рассчитывает на форварда. Напомним, что в манчестерский клуб также перешёл звёздный норвежский нападающий Эрлинг Холанн.

В этом году Хулиан Альварес провёл в аргентинском чемпионате в составе «Ривер Плейта» семь матчей, в которых забил восемь мячей.