Игрок «Ньюкасла» стал лучшим дриблёром сезона в топ-5 лигах

Французский полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен стал лучшим дриблёром прошедшего сезона в топ-5 европейских лигах.

По информации Goal.com, французский футболист «сорок» за сезон сделал 150 успешных обводок. Вторую строчку с большим отставанием занимает ещё один француз, а именно форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В активе звёздного игрока 112 удачных обводок. Тройку лучших замыкает нападающий «Барселоны» Адама Траоре, который 107 раз успешно обыграл оппонентов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Сен-Максимен провёл в английском чемпионате 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять ассистов.