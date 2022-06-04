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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду выступает за то, чтобы в «Манчестер Юнайтед» давали шансы молодёжи

04 Июня 2022 • 09:01 Комментировать (1)

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о перспективах молодых футболистов манчестерского клуба.

Роналду сказал клубной пресс-службе, что он выступает за то, чтобы в «Юнайтед» давали больше шансов молодым футболистам, ведь за ними будущее. Португалец считает, что молодым игрокам нужно дать возможности расти и не давить на них.

«Если молодые ребята спросят у меня какого-нибудь совета, то я, безусловно, помогу им», - отметил Криштиану.

Напомним, что в прошедшем сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя ассистами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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