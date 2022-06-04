Жезус решил покинуть «Манчестер Сити» и назвал причину

Бразильский форвард Габриэль Жезус намерен уйти из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, об этом рапортует The Athletic.

Согласно сведениям источника, нападающий недоволен количеством игровой практики в стане «горожан» и хочет перейти в команду, где будет стабильным игроком стартового состава. Ранее ходили слухи о возможном трансфере Жезуса в лондонский «Арсенал».

Контракт бразильца с «Сити» рассчитан еще на один год, его трансферный ценник составляет 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Жезус отметился 13 забитыми мячами и 12 ассистами в 41 поединке за «горожан».