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Агент Бастони намекнул на возможный переход игрока из «Интера» в клуб АПЛ

04 Июня 2022 • 01:19 Комментировать

Агент защитника «Интера» Алессандро Бастони поделился мыслями о вероятном уходе своего клиента в «Тоттенхэм».

Согласно информации многочисленных источников, 23-летний футболист может воссоединиться с Антонио Конте, который возглавляет лондонский «Тоттенхэм» и надеется переманить итальянца в свой клуб.

Агент игрока признал, что Бастони не горит желанием уходить, но может дать согласие на трансфер, если это будет выгодно «Интеру», который находится в непростом финансовом положении: «Алессандро – большой поклонник «Интера», поэтому с радостью останется, – приводит заявление представителя Бастони SportItalia. – Он очень счастлив здесь, но он профессионал. В футболе иногда приходится приспосабливаться», – отметил агент.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Антонио Конте Алессандро Бастони
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