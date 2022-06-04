«Арсенал» утратил интерес к лучшему молодому игроку Серии А

Лондонский «Арсенал» выбывает из борьбы за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Интерес к 23-летнему нигерийцу приписывается множеству клубов Английской премьер-лиги, но именно «Арсенал» считался главным претендентом на игрока. Согласно информации Corriere del Mezzogiorno, «канониры» больше не рассчитывают приобрести Осимхена этим летом. Наполи запрашивает за своего форварда почти 100 млн евро – «Арсенал» не готов удовлетворить такое требование.

Виктор Осимхен отметился 18 забитыми мячами в 32 матчах сезона 2021/22 во всех турнирах. Именно он был признан лучшим молодым игроком прошедшего розыгрыша Серии А.