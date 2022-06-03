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«Манчестер Юнайтед» вновь стал фаворитом в борьбе за звезду Серии А

03 Июня 2022 • 23:48 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» вернулся в гонку за подписание полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Несколькими неделями ранее руководство «Лацио» заявило о нежелании продавать серба ни при каких условиях, однако, как сообщается в прессе, гонка за подписание звезды итальянского чемпионата вовсе не прекращена. По данным Calciomercato, «Манчестер Юнайтед» вновь возглавляет список претендентов на Милинковича-Савича, несмотря на непопадание в Лигу чемпионов. Лидер «Лацио» рассматривается «красными дьяволами» как замена покинувшему клуб Полю Погба.

Напомним, что на Милинковича-Савича также претендуют «Ювентус» и «ПСЖ». Прежде в СМИ появилась информация о намерении 27-летнего игрока присоединиться к «Ювентусу».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Манчестер Юнайтед Сергей Милинкович-Савич
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