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Бент: «Клопп и Гвардиола хотели видеть у себя Погба»

03 Июня 2022 • 23:02 Комментировать

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола не отказались бы от Поля Погба в своих командах.

Французский полузащитник, покинувший «Манчестер Юнайтед» свободным агентом, в настоящий момент близок к возвращению в «Ювентус».

По словам Даррена Бента, 29-летний француз вполне мог оказаться в «Ливерпуле» или «Манчестер Сити»: «Думаете, Клопп и Гвардиола не хотели бы видеть Погба у себя? Держу пари, они рассматривали такую возможность. Я уверен, что они разговаривали с ним, – приводит слова англичанина talkSPORT. – Все великие тренеры схожи в том, что они всегда знают, как выжать максимум из проблемных игроков», – заявил Бент.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Даррен Бент Юрген Клопп Поль Погба
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