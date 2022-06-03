Бент: «Клопп и Гвардиола хотели видеть у себя Погба»

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола не отказались бы от Поля Погба в своих командах.

Французский полузащитник, покинувший «Манчестер Юнайтед» свободным агентом, в настоящий момент близок к возвращению в «Ювентус».

По словам Даррена Бента, 29-летний француз вполне мог оказаться в «Ливерпуле» или «Манчестер Сити»: «Думаете, Клопп и Гвардиола не хотели бы видеть Погба у себя? Держу пари, они рассматривали такую возможность. Я уверен, что они разговаривали с ним, – приводит слова англичанина talkSPORT. – Все великие тренеры схожи в том, что они всегда знают, как выжать максимум из проблемных игроков», – заявил Бент.