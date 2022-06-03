Мане: «Я буду делать то, что от меня ждут»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане высказался о своём будущем.

«60%-70% сенегальцев хотят, чтобы я покинул «Ливерпуль»? Я буду делать то, что они от меня ждут. Скоро увидимся», — приводит слова сенегальца журналист Мансур Лум.

Напомним, слухи активно связывают Мане с переходом в «Баварию».

30-летний вингер перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году из «Саутгемптона» за 41,2 млн евро. Всего он провёл за «красных» 269 матчей во всех турнирах, в которых забил 120 мячей и отдал 48 результативных передач.

Его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до 2023 года. Сайт Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 80 млн евро.