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Стало известно, когда Погба перейдёт в «Ювентус»

03 Июня 2022 • 21:24 Комментировать

Французский полузащитник Поль Погба близок к переходу в туринский «Ювентус».

Журналист Николо Скира сообщил в своем твиттере, что представители Погба на следующей неделе проведут встречу с «Ювентусом», на которой будут улажены последние вопросы сделки.

Ранее сообщалось о том, что Погба уже дал устные гарантии итальянскому клубу на трансфер.

В начале июня «Манчестер Юнайтед» объявил, что 29-летний звездный хавбек покидает команду по окончании трудового договора.

Поль Погба принял участие в 27 встречах минувшего сезона, в которых отметился одним забитым мячом и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба Николо Скира
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