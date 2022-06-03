Если вы пропустили: Топовые футболисты, объявившие о смене клуба

Нынешнее летнее трансферное окно обещает быть интересным. Уже несколько топ-звёзд объявили об уходе и готовятся к подписанию с новыми командами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» напоминает о тех, кто сменит клуб.

В течение сезона все ждали двух летних трансферных саг, но никакого сериала не получилось. Эрлинг Холанн заранее объявил о переходе в «Манчестер Сити», а Килиан Мбаппе и вовсе решил остаться в «ПСЖ». Тем не менее без трансферных новостей мы не останемся. Уже несколько топ-звёзд анонсировали уходы из текущих клубов, и теперь нам остаётся дождаться, где они окажутся.

Поль Погба

У Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» не получилось сделать карьеру. Английский клуб шесть лет назад выкупил француза за 105 миллионов евро, а теперь отпускает бесплатно. Контракт Погба истёк, и продлевать его стороны не решились. Судя по всему, он возвращается в «Ювентус», откуда и переезжал на «Олд Траффорд». Интересно, что в первый раз в стан туринцев он также переходил из «МЮ» на правах свободного агента, получится интересная закольцованная история.

Роберт Левандовски

У польского форварда ещё год действует контракт с «Баварией», но он не намерен продолжать карьеру в Мюнхене. Левандовски объявил, что его история в стане немецкой команды завершена. Поляк не смог договориться о продлении соглашения, и по этой причине намерен сменить клуб. «Бавария», видимо, не будет удерживать 33-летнего форварда, а предпочтёт его продать и заработать. Главный претендент – «Барселона». Правда, помешать может финансовый фейр-плей, который серьёзно давит на каталонцев. Однако «Барселона» сделает всё, чтобы заполучить Левандовски.

Садио Мане

У сенегальца также действует нынешний контракт, но и он планирует сменить команду. Садио Мане после финала Лиги чемпионов попрощался с «Ливерпулем». Интересно, что главным претендентом на него называется как раз «Бавария». По данным СМИ, сенегалец уже чуть ли не подписал трёхлетний контракт с мюнхенцами. Правда, также сообщалось об интересе к Мане со стороны «ПСЖ» и «Реала». Переход в «Баварию» не выглядит самым очевидным, учитывая, что сенегалец мечтал выиграть «Золотой мяч».

Пауло Дибала

В «Ювентусе» на Пауло Дибалу делали ставку, но аргентинец так и не смог в полной мере себя реализовать в Турине. Отчасти этому помешали действия клуба, который в полной мере так и не сделал ставку на форварда. Хотя и сам Дибала, кажется, мог бы лучше распорядиться своими шансами. Так или иначе, контракт аргентинца завершился, а продлевать его не стали. Скорее всего, Дибала останется в Италии – его активно зовут «Интер» и «Рома». Также в нём заинтересована дортмундская «Боруссия», но, кажется, в Германию форвард не собирается.

Анхель Ди Мария

Ещё один аргентинец, у которого завершился контракт. Ди Мария покидает «ПСЖ», но пока уезжать из Европы не собирается. 34-летний полузащитник явно в форме, это показала, например, Финалиссима, где он легко убежал от Кьеллини. Именно в бывший клуб защитника он и собирается перебраться. По данным СМИ, ди Мария уже согласовал контракт с «Ювентусом», где и проведёт ближайший сезон. В некотором роде он там заменит как раз Дибалу.

Франк Кессье

Ивуариец был важной фигурой в чемпионском «Милане», но оставаться в стане «россонери» не захотел. У Кессье завершился контракт, и он собрался перебраться в другой топ-клуб. Речь идёт о «Барселоне», которая якобы уже согласовала все условия с 25-летним полузащитником. Правда, пока проблема такая же, как и в случае с Левандовски – финансовый фейр-плей. Однако «Барселона», по данным СМИ, заверила Кессье, что всё будет улажено, и переход состоится.

Роман Андреев