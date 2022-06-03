«Арсенал» отказывается отпускать Бельерина

«Арсенал» не хочет отпускать своего защитника Эктора Бельерина, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, игрок хочет присоединиться к «Реал Битису», в котором он провёл последний сезон на правах аренды. Эмоционально прощаясь с испанской командой, он заявил, что хотел бы вернуться к ним навсегда.

У Бельерина остался ещё год по контракту с «пушкарями», но клуб не горит желанием расторгать соглашение, надеясь выручить за латераля хоть какие-нибудь деньги.

В числе потенциальных покупателей называются «Рома», «Фиорентина», «Ювентус» и «Милан».

В текущем сезоне 27-летний испанец провёл за «зелёно-белых» 32 матча во всех турнирах, отметившись в них пятью результативными передачами. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.