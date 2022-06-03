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Мата отказался оставаться в «Манчестер Юнайтед», совмещая игровую и административную роли

03 Июня 2022 • 20:36 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата мог подписать новый контракт с клубом.

В четверг стало официально известно об уходе испанца в качестве свободного агента. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» предлагало опытному футболисту подписать новый однолетний контракт, по которому Мата совмещал бы роль резервиста команды с должностью «посла» и перспективой последующего повышения до технического директора. Об этом сообщает Manchester Evening News. 34-летний хавбек отклонил предложение, так как предпочитает получать регулярную игровую практику.

Хуан Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В его подписании заинтересованы клубы Ла Лиги и МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хуан Мата
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