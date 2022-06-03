«Астон Вилла» купила вратаря «Ромы»

Голкипер «Астон Виллы» Робин Ольсен, права на которого принадлежат «Роме», останется в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб решил выкупить стража ворот, сделка уже завершена. За своего игрока «волки» получат 3,5 млн евро. О переходе будет объявлено в ближайшее время.

Олсен перешёл в итальянский клуб в 2018 году из датского «Копенгагена» за девять млн евро. В январе 2022 года он ушёл в аренду в «Астон Виллу».

В текущем сезоне 32-летний швед провёл за «львов» один матч, в котором пропустил три мяча. Сайт Transfermarkt оценивает его в два млн евро.