Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» купила вратаря «Ромы»

03 Июня 2022 • 20:17 Комментировать

Голкипер «Астон Виллы» Робин Ольсен, права на которого принадлежат «Роме», останется в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб решил выкупить стража ворот, сделка уже завершена. За своего игрока «волки» получат 3,5 млн евро. О переходе будет объявлено в ближайшее время.

Олсен перешёл в итальянский клуб в 2018 году из датского «Копенгагена» за девять млн евро. В январе 2022 года он ушёл в аренду в «Астон Виллу».

В текущем сезоне 32-летний швед провёл за «львов» один матч, в котором пропустил три мяча. Сайт Transfermarkt оценивает его в два млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Астон Вилла Робин Ольсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
21:26 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Я буду делать то, что от меня ждут» 1
20:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказывается отпускать Бельерина
20:36 · Англия. Премьер-лига
Мата отказался оставаться в «Манчестер Юнайтед», совмещая игровую и административную роли
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» купила вратаря «Ромы»
20:13 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» предложен «Арсеналу»
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Лукаку» хочет играть в Серии А
19:38 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Мы сыграли очень много матчей в прошлом сезоне, но это не оправдание»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Хынмин получил высшую спортивную награду Кореи
19:32 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Я горжусь тем, что так долго играю в «Ливерпуле»
19:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не планирует отпускать Альвареса в аренду
18:50 · Англия. Премьер-лига
Стали известны подробности нападения на футболиста «Тоттенхэма» Эмерсона
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» хотят приобрести Далота
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» надеется, что «МЮ» купит Рабио
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может обменяться игроками с «Арсеналом»
17:55 · Англия. Премьер-лига
Грановская скоро объявит решение о своём будущем
Все новости
Рекомендуем