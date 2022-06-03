«Лукаку» хочет играть в Серии А

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку просит руководство клуба отпустить его в «Интер».

По информации The Telegraph, лондонский клуб готов отпустить футболиста в аренду с правом выкупа. За год аренды «Челси» требует у «Интера» около 23 миллионов евро. Самому игроку придется существенно подвинуться в зарплате, если он настроен снова играть в Серии А.

29-летний нападающий в прошедшем сезоне принял участие в 44 матчах, в которых забил 15 голов и сделал две голевые передачи с учетом всех турниров. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 85 миллионов евро. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 2026 года.