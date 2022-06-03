Маунт: «Мы сыграли очень много матчей в прошлом сезоне, но это не оправдание»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт постарался оценить игру своего клуба в прошлом сезоне. Англичанин заявил, что его команде пришлось принять участие в большом количестве матчей.

«Если обернуться назад, становится очевидно, что мы сыграли очень много матчей за сезон, но это не оправдание. Тем не менее, мы далеко зашли в некоторых соревнованиях, где-то мы были близки к тому, чтобы довести дело до конца, но сделать этого так и не получилось», – цитирует Маунта официальный сайт «Челси».

Напомним, что Маунт в прошлом сезоне отметился 11 голами и 10 ассистами в чемпионате Англии. Футболист выступает за «Челси» с лета 2019 года.