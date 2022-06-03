Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт: «Мы сыграли очень много матчей в прошлом сезоне, но это не оправдание»

03 Июня 2022 • 19:38 Комментировать

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт постарался оценить игру своего клуба в прошлом сезоне. Англичанин заявил, что его команде пришлось принять участие в большом количестве матчей.

«Если обернуться назад, становится очевидно, что мы сыграли очень много матчей за сезон, но это не оправдание. Тем не менее, мы далеко зашли в некоторых соревнованиях, где-то мы были близки к тому, чтобы довести дело до конца, но сделать этого так и не получилось», – цитирует Маунта официальный сайт «Челси».

Напомним, что Маунт в прошлом сезоне отметился 11 голами и 10 ассистами в чемпионате Англии. Футболист выступает за «Челси» с лета 2019 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Лукаку» хочет играть в Серии А
19:38 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Мы сыграли очень много матчей в прошлом сезоне, но это не оправдание»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Хынмин получил высшую спортивную награду Кореи
19:32 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Я горжусь тем, что так долго играю в «Ливерпуле»
19:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не планирует отпускать Альвареса в аренду
18:50 · Англия. Премьер-лига
Стали известны подробности нападения на футболиста «Тоттенхэма» Эмерсона
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» хотят приобрести Далота
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» надеется, что «МЮ» купит Рабио
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может обменяться игроками с «Арсеналом»
17:55 · Англия. Премьер-лига
Грановская скоро объявит решение о своём будущем
17:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» включилась в гонку за Кунде
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может расстаться с Асенсио 1
17:41 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» получит 20% с продажи Мане
16:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отложил сделку по Нуньесу, клуб сперва хочет приобрести де Йонга 1
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит первое предложение по Филлипсу
Все новости
Рекомендуем