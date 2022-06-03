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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хынмин получил высшую спортивную награду Кореи

03 Июня 2022 • 19:38 Комментировать

Вингер «Тоттенхэма» Сон Хынмин был удостоен высшей спортивной награды Кореи.   

По информации Sky Sports, футболист получил награду от президента Кореи Юн Сок Еля. Сон Хынмин стал первым в истории азиатским игроком, который смог выиграть «Золотую бутсу» Английской премьер-лиги, забив 23 мяча.

Всего в минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 45 встречах, забил 24 гола и сделал 10 результативных передач с учетом всех турниров.

Лондонский «Тоттенхэм» занял четвертое место в чемпионате Англии по итогам сезона 2021/22 и попал в групповой этап Лиги чемпионов, набрав 71 очко в 38 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хынмин
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