Хынмин получил высшую спортивную награду Кореи

Вингер «Тоттенхэма» Сон Хынмин был удостоен высшей спортивной награды Кореи.

По информации Sky Sports, футболист получил награду от президента Кореи Юн Сок Еля. Сон Хынмин стал первым в истории азиатским игроком, который смог выиграть «Золотую бутсу» Английской премьер-лиги, забив 23 мяча.

Всего в минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 45 встречах, забил 24 гола и сделал 10 результативных передач с учетом всех турниров.

Лондонский «Тоттенхэм» занял четвертое место в чемпионате Англии по итогам сезона 2021/22 и попал в групповой этап Лиги чемпионов, набрав 71 очко в 38 играх.