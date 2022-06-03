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«Манчестер Сити» не планирует отпускать Альвареса в аренду

03 Июня 2022 • 19:26 Комментировать

«Манчестер Сити» в следующем сезоне не планирует отпускать своего новичка Хулиана Альвареса в аренду. Согласно данным от журналиста Андре Онрубиа Рамоса, аргентинец входит в планы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы на следующий сезон.

Напомним, что «Манчестер Сити» завершил трансфер Альвареса из «Ривер Плейта» ещё зимой. После этого «горожане» также оформили переход Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». В связи с этим место Альвареса в команде оказалось под сомнением.

22-летний Альварес в 2022 году забил за «Ривер Плейт» 8 голов в чемпионате Аргентины. Игрок считается одним из самых перспективных форвардов у себя на родине.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хулиан Альварес
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