Стали известны подробности нападения на футболиста «Тоттенхэма» Эмерсона

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял подвергся нападению в Бразилии.

По информации Marca, на Эмерсона напал грабитель в городе Американа. Представитель игрока рассказал, что грабитель подошел во время совместной фотографии Эмерсона с охранником одного заведения. От футболиста потребовали часы и другие вещи, наставив пистолет на игрока «Тоттенхэма».

По сведениям источника, футболист не пострадал. В ситуацию вмешались полицейские и помогли всей компании Эмерсона.

27-летний защитник в минувшем сезоне принял участие в 44 матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.