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«Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» хотят приобрести Далота

03 Июня 2022 • 18:40 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот стал трансферной мишенью сразу трёх топ-клубов Европы. По информации от Manchester Evening News, в приобретении португальца заинтересованы «Милан», «Боруссия» Дортмунд и мадридский «Атлетико».

При этом сообщается, что Далот, скорее всего, в следующем сезоне останется в «Манчестер Юнайтед». Новому тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу нравится защитник, поэтому он с большой долей вероятности останется на «Олд Траффорд» в следующем сезоне.

Напомним, что Далот перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года из «Порту». Ранее футболист поиграл на правах аренды за «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
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