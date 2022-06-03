«Ювентус» может обменяться игроками с «Арсеналом»

Вингер «Арсенала» Габриэль Мартинелли находится в центре внимания у руководства «Ювентуса», сообщается Fichajes.

По информации источника, лондонский клуб предлагает «Ювентусу» обменять Мартинелли на другого бразильца Артура.

В сезоне-2021/22 Мартинелли принял участие в 36 матчах за команду во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

25-летний Артур в прошедшем сезоне сыграл за «Ювентус» 31 матч во всех турнирах, и отметился одного голевой передачей.