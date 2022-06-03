Грановская скоро объявит решение о своём будущем

Спортивный директор лондонского «Челси» Марина Грановская в ближайшее время намерена сделать объявление насчёт своего будущего. Об этом сообщает сетевое издание Caught Offside.

Напомним, что Грановскую ранее связывали с уходом из лондонского «Челси». Россиянка может доработать до конца трансферного окна, после чего покинуть команду и уступить своё место другому специалисту.

Ранее сообщалось, что новым спортивным директором «Челси» может стать Андреа Берта из мадридского «Атлетико». Американо-швейцарские владельцы лондонского клуба также хотят назначить в команду нового генерального директора.