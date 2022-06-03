«Барселона» включилась в гонку за Кунде

Каталонская «Барселона» намерена перехватить у «Челси» защитника «Севильи» Жюля Кунде, который мог оказаться на «Стэмфорд Бридж» ещё прошлым летом. По сообщениям от Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» проявляют серьёзный интерес к футболисту сборной Франции.

При этом отмечается, что фаворитом на трансфер Кунде по-прежнему остаётся лондонский «Челси». Француз уже давно согласовал с клубом условия личного контракта, а сейчас находится в ожидании закрытия сделки между «Челси» и «Севильей».

Напомним, что Жюль Кунде ранее был замечен в Лондоне. Игрок уведомил руководство «Севильи» о своём желании уйти.