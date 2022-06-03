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«Саутгемптон» получит 20% с продажи Мане

03 Июня 2022 • 17:41 Комментировать

«Саутгемптон» должен получить 20% с возможной продажи нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в «Баварию». Пункт о процентах с перепродажи игрока был включён в трансферное соглашение между «святыми» и «скаузерами» летом 2016 года, когда сенегалец перебрался на «Энфилд». Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Напомним, что Мане в данный момент хочет покинуть «Ливерпуль» и перебраться в мюнхенскую «Баварию», которая готова предложить за сенегальца 20 миллионов евро. Команда Юлиана Нагельсманна считает, что этой суммы должно быть достаточно за трансфер игрока, чей контракт заканчивается в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Саутгемптон Садио Мане
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