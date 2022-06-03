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«МЮ» отложил сделку по Нуньесу, клуб сперва хочет приобрести де Йонга

03 Июня 2022 • 16:49 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» приостановил сделку по трансферу нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Согласно данным от Talk Sport, «красные дьяволы» хотят полностью сосредоточиться на переговорах по трансферу полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга.

Сообщается, что трансфер де Йонга является более приоритетным для нового наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Нидерландец уже работал с игроком в амстердамском «Аяксе».

Лиссабонская «Бенфика» оценивает Нуньеса в сумму около 70 миллионов евро. На игрока претендуют множество клубов, среди которых: «Челси», «Арсенал», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Дарвин Нуньес
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