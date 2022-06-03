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«Манчестер Сити» готовит первое предложение по Филлипсу

03 Июня 2022 • 16:45 Комментировать

«Манчестер Сити» в ближайшее время сделает первое предложение «Лидсу» по трансферу полузащитника Кэлвина Филлипса. Об этом стало известно благодаря информации от журналиста Грэма Бэйли.

Сообщается, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Филлипс стал бы идеальной заменой ушедшему капитану Фернандиньо, который выступал на позиции опорного полузащитника. Сам Филлипс сомневается в переходе, так как основным игроком в его амплуа является Родри, который по приходу англичанина вряд ли сядет на скамейку.

Напомним, что Филлипс был основным полузащитником сборной Англии на Евро-2020. Хавбек помог команде Гарета Саутгейта завоевать серебряные медали турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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