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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ляказетт: «Я поддерживал «Арсенал» с детства, я продолжу это делать и после ухода»

03 Июня 2022 • 15:43 Комментировать

Уже экс-нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт заявил, что будет поддерживать «канониров» после своего ухода. Напомним, что француз близок к возвращению в «Лион», за который выступал до лета 2017 года.

«Я поддерживал «Арсенал» с детства, я продолжу это делать и после ухода. Я знаю, что однажды вернусь на стадион. Как мы говорим: «Однажды «канонир» – всегда «канонир», – сказал француз в прощальном интервью официальному сайту «Арсенала».

Напомним, что в своём дебютном сезоне за «Арсенал» Ляказетт забил 14 голов в чемпионате Англии, но затем прогресс футболиста остановился, после чего он постепенно начал терять место в основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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