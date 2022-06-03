Ляказетт: «Я поддерживал «Арсенал» с детства, я продолжу это делать и после ухода»

Уже экс-нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт заявил, что будет поддерживать «канониров» после своего ухода. Напомним, что француз близок к возвращению в «Лион», за который выступал до лета 2017 года.

«Я поддерживал «Арсенал» с детства, я продолжу это делать и после ухода. Я знаю, что однажды вернусь на стадион. Как мы говорим: «Однажды «канонир» – всегда «канонир», – сказал француз в прощальном интервью официальному сайту «Арсенала».

Напомним, что в своём дебютном сезоне за «Арсенал» Ляказетт забил 14 голов в чемпионате Англии, но затем прогресс футболиста остановился, после чего он постепенно начал терять место в основе.