«Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока сезона

Игроки «Манчестер Юнайтед» признали вратаря команды Давида де Хеа лучшим игроком минувшего сезона.

Де Хеа занял первое место в голосовании футболистов, сообщает официальный сайт клуба. Он завоевал награду уже в четвертый раз, что является рекордом «красных дьяволов». Дважды этот приз получали Криштиану Роналду, Люк Шоу и Антонио Валенсия.

31-летний голкипер сыграл в 46 матчах прошедшего сезона, пропустил 66 голов и 10 раз смог сохранить свои ворота «сухими» с учетом всех турниров. Нынешний трудовой договор испанского вратаря с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2023 года.