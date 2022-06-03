Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт покинул лондонский клуб, сообщила пресс-служба команды.

«Спасибо, Лака, мы желаем вам всего наилучшего в следующей главе твоей карьеры», — сообщается на официальном сайте команды.

31-летний Ляказетт перешёл в «Арсенал» летом 2017 года из «Лиона». Трансфер лондонцам обошёлся в 50 миллионов евро. В сезоне-2021/22 француз сыграл за команду 36 матчей, в которых отметился шестью голами и отдал восемь результативных передач. «Арсенал» завершил сезон-2021/22 на пятом месте в турнирной таблице АПЛ и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее мы сообщали о том, что 31-летний футболист может вернуться в «Лион».