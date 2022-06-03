Игрок «Тоттенхэма» Эмерсон Роял попал в перестрелку в Бразилии

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял попал в перестрелку во время своего визита в Бразилию. По информации от местного источника Jovem Pam Esporte, футболист не пострадал во время инцидента.

Детали происшествия пока неизвестны, но сообщается, что полиция уже начала выяснять обстоятельства.

Напомним, что Эмерсон Роял перебрался в «Тоттенхэм» прошлым летом из каталонской «Барселоны». В своём дебютном сезоне 23-летний защитник отметился одним голом и одной результативной передачей в английской Премьер-лиге. Первым клубом бразильца в Европе стал «Бетис», в составе которого футболист отыграл три сезона.